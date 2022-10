സൗദിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ മക്കയിൽ ഉടൻ

മക്ക ∙ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ ഉടൻ മക്കയിൽ സ്ഥാപിക്കും. ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കിന്റെ (മുറൂർ) മേൽനോട്ടത്തിലാണ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവിങ് സ്‌കൂളായിരിക്കും ഇതെന്ന് സൗദിയിലെ ഡ്രൈവിങ് സ്‌കൂളുകളുടെ സൂപ്പർവൈസർ റാമി യാഗ്മൂർ പറഞ്ഞു.

200,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്തൃതിയിലാണ് ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. എട്ടു മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കും. സാധാരണ കാറുകൾ ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമായിരിക്കില്ല, ആംബുലൻസ്, പൊലീസ്, അഗ്നിശമന വാഹനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പ്രഫഷനൽ ഡ്രൈവർമാരെയും പരിശീലിപ്പിക്കും. മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ, ടാക്സികൾ, ബസുകൾ, ലൈറ്റ്, ഹെവി ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലന ട്രാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും.

English Summary : Saudi Arabia's largest driving school to come up in Makkah soon