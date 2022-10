ലോകകപ്പ്: സുരക്ഷയിൽ ഖത്തറിന് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല

ദോഹ∙ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഖത്തറിന്റെ സുരക്ഷാ സന്നാഹം തയാർ. 5 ദിവസം നീണ്ട വത്തൻ അഭ്യാസം വിജയകരമായി സമാപിച്ചു.

ലോകകപ്പിനുള്ള അവസാനവട്ട സുരക്ഷാ സന്നദ്ധത ഉറപ്പാക്കാൻ 13 സഹോദര, സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഈ മാസം 23ന് ആരംഭിച്ച വത്തൻ സുരക്ഷാ അഭ്യാസത്തിനാണ് സമാപനമായത്. ഖത്തറിലെ 11 മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും പുറമെ 13 രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനിക, പൊലീസ്, സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളും അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

പൊതു സുരക്ഷാ വിഭാഗം, ടൂർണമെന്റ് സുരക്ഷാ, സിവിൽ അതോറിറ്റികൾ, പ്രവർത്തന വിഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരുന്നു സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, മെട്രോ-ബസ് സ്‌റ്റേഷനുകൾ, പ്രധാന പൊതു ഇടങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വത്തൻ അഭ്യാസം നടത്തിയത്.

സേനകളുടെ ശേഷി പരിശോധിക്കൽ, അടിയന്തര കേസുകളിൽ പ്രതികരണത്തിന്റെ വേഗം അളക്കൽ, കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ മെക്കനിസം സജീവമാക്കുക, ചുമതലകളിൽ സമഗ്രത ഉറപ്പാക്കാനും ജോലികൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാനും സൈനിക-സിവിൽ അധികാരികളുമായുള്ള സംയുക്ത സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദര-സൗഹൃദ ശക്തികളുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പരിശീലനം. ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വത്തൻ അഭ്യാസം നടത്തിയത്. നവംബർ 20 മുതൽ ഡിസംബർ 23 വരെയാണ് ലോകകപ്പ്.

