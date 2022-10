റിയാദ് സീസൺ 2022: ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലേറെ സന്ദർശകർ

റിയാദ്∙ റിയാദ് സീസൺ 2022 ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലേറെ സന്ദർശകർ എത്തിയതായി ജനറൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ തുർക്കി അൽ ഷെയ്ഖ് അറിയിച്ചു.

"ബിയോണ്ട് ഇമാജിനേഷൻ" എന്ന പ്രമേയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച സീസണിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിലെ പരിപാടികൾ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള നിരവധി സന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ചു.

വിനോദ മേഖലകളിലെ കളികൾ , റസ്റ്ററന്റുകൾ, കഫേകൾ, പാർട്ടികൾ, നാടകങ്ങൾ, വിനോദത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ നിരവധി രാജ്യാന്തര പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമേ വിവിധതരം വിനോദ പരിപാടികളും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്.

വിനോദ മേഖലയുടെ വ്യവസായത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ഏറ്റവും പ്രമുഖ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സീസൺ സാക്ഷിയാകും.

English Summary :One Million Visitors to Riyadh Season 2022 in the First Week