അറബ് കൂടാരങ്ങൾ മുതൽ ബീച്ച് ക്ലബ് വരെ...; ഖെത്വെയ്ഫാൻ ഐലൻഡ് നോർത്ത് തയാർ

ദോഹ∙ ലോകകപ്പ് ആരാധകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഖെത്വെയ്ഫാൻ ഐലൻഡ് നോർത്ത് തയാർ. ആരാധകർക്കായി അറബ് കൂടാരങ്ങൾ മുതൽ ബീച്ച് ക്ലബ്ബ് വരെ. 2 മാസം നീളുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളും. നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ലോകകപ്പ് ആരാധകർ തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വേദിയായ ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഖെത്വെയ്ഫാൻ ഐലൻഡ് നോർത്തിൽ ആരാധകർക്കായുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങളും ആഡംബര കാഴ്ചകളും ഏറെയുണ്ട്.

ലോകകപ്പിന്റെ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ, ബീച്ച് സ്‌പോർട്‌സ്, ഭക്ഷണ-പാനീയ ശാലകൾ, റിയാലിറ്റി ഷോകൾ, അറബ്-വിദേശ കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന സംഗീത നിശകൾ, സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ്, ഫുട്‌ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ വലിയ സ്‌ക്രീനുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ആരാധകർക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

റോഡുകൾ, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, കാൽനടയാത്രക്കാർക്കുള്ള പാതകൾ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണിവിടം. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 4 മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കുകൾ, 4,000 കാറുകൾക്കുള്ള പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ, ഓരോ ഇവന്റുകളുടെ വേദിക്ക് അകത്തും പുറത്തും സുരക്ഷാ സംഘങ്ങൾക്ക് പുറമേ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരുടെയും ഗതാഗത പൊലിസിന്റെയും സേവനങ്ങളും ലഭിക്കും.

അറബ് കൂടാരങ്ങളും അറേബ്യൻ വില്ലേജും

ലുസെയ്ൽ സിറ്റിക്ക് അഭിമുഖമായുള്ള ഖെത്വെയ്ഫാൻ ക്യാംപിലാണ് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ 1,800 ആഡംബര അറേബ്യൻ കൂടാരങ്ങൾ താമസത്തിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രഭാതഭക്ഷണം, സൗജന്യ വൈ-ഫൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫൈവ്-സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ സേവനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, സുരക്ഷാ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയും കൂടാരത്തിൽ ലഭിക്കും. 17,700 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലുള്ള അറേബ്യൻ വില്ലേജ് അറബ് സംസ്‌കാരത്തിന്റെ വൈവിധ്യതയും ആതിഥേയത്വവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ഓരോ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക പവിലിയനുകളും ഇവിടെയുണ്ടാകും. അറബ് വിനോദ, സാംസ്‌ക്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് പുറമേ പരമ്പരാഗത ഷോകൾ, അറബ് ഭക്ഷണ രുചികൾ എന്നിവയും ആസ്വദിക്കാം. അറബ് വില്ലേജിലും മത്സരങ്ങളുടെ തൽസമയ സംപ്രേഷണത്തിനായി ഭീമൻ സ്‌ക്രീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനം 50,000 ആരാധകരെയാണ് അറേബ്യൻ വില്ലേജിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിവിധ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ആരാധകർക്കായാണ് അൽ തുറായ വില്ലേജ്.

കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ഒട്ടേറെ വിനോദ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. ദിവസേന തൽസമയ സംഗീത പരിപാടികൾ, കുട്ടികൾക്കായി സർക്കസ് ഷോ, സുവനീർ വിൽപനശാലകൾ, ഭക്ഷണരുചികളുമായി റസ്റ്ററന്റുകൾ, വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പ്രതിദിനം 10,000 പേരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ആകർഷണമായി മെറിൽ വാട്ടർ പാർക്ക്

ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന ആരാധകർക്കു ഖെത്വെയ്ഫാൻ ഐലൻഡ് നോർത്തിനെ ഏറ്റവും ആകർഷണമാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെറിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാട്ടർ പാർക്ക് ആണ്. വാട്ടർ പാർക്കിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം 85 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഐക്കൺ ടവർ വാട്ടർ സ്ലൈഡ് ആണ്.

ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ വാട്ടർ സ്ലൈഡ് ആണിത്. 2,81,648 ചതുരശ്രമീറ്ററിലാണ് വാട്ടർ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഐക്കൺ ടവറിലെ 12 എണ്ണം ഉൾപ്പെടെ 36 വാട്ടർ സ്ലൈഡുകൾ ആണ് പാർക്കിലുള്ളത്.

ത്രിഡി ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ള ഡിസ്‌കവറി ഗെയിം, ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ടെക്നോളജി എന്നിവയും വാട്ടർ പാർക്കിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. വാട്ടർ പാർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിറങ്ങളിലൂടെ സന്ദർശകർക്ക് ഖത്തറിന്റെ എണ്ണ-വാതക പാടങ്ങളെകുറിച്ച് അടുത്തറിയാനും അനുഭവ വേദ്യമാകാനും കഴിയും.

