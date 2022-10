പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ സ്വദേശി– വിദേശി വിദ്യാർഥികൾ എംസാറ്റ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം

അബുദാബി∙ യുഎഇയിൽ 12ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സ്വദേശി, വിദേശി വിദ്യാർഥികൾ എമിറേറ്റ്‌സ് സ്റ്റാൻഡേഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റിനു (എംസാറ്റ്) റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. യുഎഇയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പ്രാദേശിക, രാജ്യാന്തര സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ്.

ഇംഗ്ലിഷ്, അറബിക് ഭാഷകളിലായിരിക്കും പരീക്ഷ. പ്രാദേശിക കോളജുകളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ചേരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ അറിവും കഴിവും അളക്കുന്നതിനാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും പരീക്ഷ എഴുതാൻ മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു.



എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

അതതു സ്കൂളിലെ കോ ഓർഡിനേറ്റർ മുഖേനയാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് (https://emsat.moe.gov.ae/emsat/emsat_register_en.aspx) വഴി വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരിട്ടും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഇ–മെയിൽ, എസ്.എം.എസ് സന്ദേശമായി ലഭിക്കും.

പരീക്ഷാ തീയതി

മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഫിസിക്‌സ് വിഷയങ്ങളിൽ നവംബർ 13ന്

സ്ഥലവും സമയവും

എംസാറ്റ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സ്ഥലവും സമയവും അപേക്ഷാ സമയത്ത് വിദ്യാർഥികൾക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

English Summary: UAE Ministry of Education announces opening of registration for the EmSAT tests.