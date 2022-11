കോർണിഷ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഇന്നു മുതൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്; സെൻട്രൽ ദോഹയിലേക്ക് പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം

ദോഹ∙ സെൻട്രൽ ദോഹയിലേക്ക് എത്താൻ ഇന്നു മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദോഹ മെട്രോ, ബസ്, ടാക്‌സി സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

ലോകകപ്പ് കാർണിവൽ വേദിയാകുന്ന കോർണിഷ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഇന്നു മുതൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണിത്. കാറുകൾ, മോട്ടർ ബൈക്കുകൾ, സൈക്കിളുകൾ, സ്‌കൂട്ടറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കോർണിഷിൽ പ്രവേശനമില്ല. അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിന് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റെടുത്ത ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിൽ ടൂർണമെന്റ് ദിനങ്ങളിൽ യാത്ര സൗജന്യമാണ്. ഹയാ ആപ്പിലൂടെ ബസ് റൂട്ടുകളും അറിയാം. സെൻട്രൽ ദോഹയിലേക്ക് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം, പാർക്കിങ്, പാർക്ക് ആൻഡ് റൈഡ്, ഷട്ടിൽ ബസ് സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനം

ജനറൽ, ബ്ലാക്ക് പ്രൈവറ്റ് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നവംബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 19 വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 2 വരെ സെൻട്രൽ ദോഹയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല.

ദോഹ മെട്രോയിലെത്താം

റെഡ്‌ലൈനിൽ ഡിഇസിസി മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ വെസ്റ്റ് ബേയിലെ ഹോട്ടലുകൾ, കോർണിഷ് ആക്ടിവേഷൻ നോർത്ത് സോൺ, ഹയാ, ടിക്കറ്റിങ് സെന്ററുകൾ, ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ, സ്റ്റേഡിയം എക്‌സ്പ്രസ് ബസുകൾക്കുള്ള വെസ്റ്റ് ബേ ബസ് കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്താം.

-റെഡ്‌ലൈനിൽ വെസ്റ്റ്‌ബേ-ഖത്തർ എനർജി സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അൽബിദ പാർക്കിലെ ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദി, കോർണിഷ് ആക്ടിവേഷൻ നോർത്ത് സോൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെത്താം.



റെഡ് ലൈനിൽ കോർണിഷ് മെട്രോ സ്‌റ്റേഷൻ ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ, കോർണിഷ് ആക്ടിവേഷൻ സെൻട്രൽ സോൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേയ്ക്ക് പോകാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം.

റെഡ്, ഗ്രീൻ ലൈനുകളിൽ അൽ ബിദ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയാൽ ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ, കോർണിഷ് ആക്ടിവേഷൻ സെൻട്രൽ സോൺ, അൽബിദ പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്താം.

റെഡ്, ഗോൾഡ് ലൈനുകളിലൂടെ മിഷ്‌റെബ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ കോർണിഷ് ആക്ടിവേഷൻ സെൻട്രൽ സോൺ, മിഷ്‌റെബ് സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്താം.

ഗോൾഡ് ലൈനിൽ സൂഖ് വാഖിഫ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാൽ കോർണിഷ് ആക്ടിവേഷൻ സൗത്ത് സോൺ, മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് ആർട്, സൂഖ് വാഖിഫ്, റസ്റ്ററന്റുകൾ, സൂഖ് വാഖിഫ് ബസ് ഹബ്ബ് നോർത്ത് (സ്റ്റേഡിയം എക്‌സ്പ്രസ്), സൂഖ് വാഖിഫ് ബസ് ഹബ് സൗത്ത് (ക്രൂസ് ഷിപ്പ് ഹോട്ടൽസ്-ദോഹ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്) എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് യാത്ര എളുപ്പമാകും.

നവംബർ 11 മുതൽ ഡിസംബർ 20 വരെ ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 6 മുതൽ പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 3 വരെയും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 9 മുതലുമാണ് മെട്രോ സർവീസ്.

ഷട്ടിൽ ബസ് സർവീസുകൾ

നവംബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെയാണ് സൗജന്യ ഷട്ടിൽ ബസ് സർവീസ്

കോർണിഷ് ഷട്ടിൽ ബസ് (സി-806), ബി-റിങ് ഷട്ടിൽ (സി-804), സി-റിങ് ഷട്ടിൽ (സി-805) എന്നിവ രാവിലെ 9 മുതൽ പിറ്റേന്ന് 3 വരെയുമാണ് സർവീസ്.

ദോഹ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിടുന്ന ക്രൂസ് ഷിപ്പ് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് സൂഖ് വാഖിഫിലേയ്ക്ക് (എ-821) ബസ് സർവീസ് ലഭ്യമാണ്.

ഹമദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, ഉം ഗുവെയ്‌ലിന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബനാന ഐലന്റിലേയ്ക്ക് ഷട്ടിൽ ബസുണ്ട്.

ടാക്‌സി, റൈഡ് ഷെയർ സർവീസ്

നവംബർ 1 മുതൽ അഷ്ഗാൽ ടവർ, ഖത്തർ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്, അൽബിദ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷൻ, സൂഖ് വാഖിഫ്, മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് ആർട് പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡ്രോപ് ഓഫ്-പിക്ക് അപ്പ് അനുവദിക്കും.

കർവ, കർവ-ഫോക്‌സ്, യൂബർ, കരീം എന്നിവയുടെ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും.

പാർക്ക് ആൻഡ് റൈഡ് സൗകര്യങ്ങൾ

റെഡ്‌ലൈനിലെ ഖത്തർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ഉം ഗുവെയ്‌ലിന, ഗ്രീൻലൈനിലെ അൽ മെസില്ല എന്നീ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളിലെ പാർക്ക്-റൈഡ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാം.

നവംബർ 14 മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെ ജെലെയ്ഹ കാർ പാർക്കിൽ ഷട്ടിൽ ബസുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാം.

സ്വകാര്യ കാറുകൾക്ക് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് മോസ്‌ക്കിലെ പാർക്കിങ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് അൽബിദ, കോർണിഷ് എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് നടക്കാൻ പരമാവധി 20 മിനിറ്റ് മതി.

വാഹന പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ

അംഗപരിമിതിയുള്ളവർക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഹോട്ടൽ പാർക്ക്, പോസ്റ്റ് ഓഫിസ്, അൽബിദ പാർക്ക് (കാർപാർക്ക്-5), ദോഹ തുറമുഖം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാം.

സൂഖ് വാഖിഫ് വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, അൽ ഷോയൗക്ക മോസ്‌ക്, അൽബിദ 5, അൽബിദ 4,5, അൽബിദ 1,2 എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡിസംബർ 19 വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിങ് അനുവദിക്കില്ല. വെസ്റ്റ് ബേ, അൽബിദ, എ-റിങ് റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിങ്ങുകളിലും പാർക്കിങ് അനുവദിക്കില്ല.

ബോട്ട് ഉടമകൾക്ക് കാറുകൾ ഉം ഗുവെയ്‌ലിന പാർക്ക് ആൻഡ് റൈഡ് സൗകര്യത്തിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്ന് സൗജന്യ ഷട്ടിൽ ബസ് സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാം.

English Summary : Doha Corniche to be closed for vehicles from today