പൊതുഗതാഗതത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി ആർടിഎ

ദുബായ്∙ ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതശൈലി എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ച് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി. പൊതുഗതാഗതം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തടസമില്ലാത്ത യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ പൊതുഗതാഗതമാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് ആർടിഎ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മാത്തർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു.

ആദ്യ ആറു മാസം ദുബായിൽ പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ചവർ 30 കോടിയാണ്. ദിവസം ശരാശരി 16.8 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ, മെട്രോ, ട്രാം, ബസ്, അബ്ര എന്നിവയിൽ യാത്ര ചെയ്തു. ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നതിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ആർടിഎ.

2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 25% ടാക്സികൾ ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളായിരിക്കും. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ കരീം ടാക്സി സർവീസുമായി ചേർന്ന് ആർടിഎ നടപ്പാക്കിയ ഹാലാ പദ്ധതിയിൽ, ടാക്സികൾ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട സമയം 3.7 മിനിറ്റായി കുറച്ചെന്നും അൽ തായർ പറഞ്ഞു.

ടാക്സികൾ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനുകളിലേക്കു മാറിയതോടെ ഊർജ ഉപയോഗത്തിൽ 18 ശതമാനവും ഇന്ധന ഉപയോഗത്തിൽ 36 ശതമാനവും കുറവുണ്ടായി. ആർടിഎയുടെ പഴയ ബസുകൾ മാറ്റുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി സൗഹൃദമായ യൂറോ 6 എൻജിനാണ് പുതിയ ബസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാർബൺ പുറന്തള്ളലിൽ യൂറോപ്യൻ നിലവാരം ഈ ബസുകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary : RTA celebrate its 17th anniversary and 13th Public Transport Day on November 1