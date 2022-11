ക്ലാസ് മുറികളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് വിദഗ്ധർ

റിയാദ് ∙ സൗദിയിലെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ.

ക്ലാസ് സമയങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതായി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും നിരന്തരം പരാതിപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് പരാമർശം. സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരിശോധിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും തിരികെ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ നുജൂദ് ഖാസിം പറഞ്ഞു. കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ മാത്രമേ ഫോണുകൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ കഴിയൂ. ഇത്തരം ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സ്കൂളിനെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് പരാതി നൽകണമെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ രക്ഷിതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Search and seizure of cell phones in classrooms illegal in Saudi