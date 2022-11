റൈഡ്-ഷെയറിങ് കാറുകളിൽ ഡ്രൈവറാകാൻ അവസരം

ദോഹ∙ നിങ്ങൾക്ക് 21 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞോ? കാലാവധിയുള്ള ഖത്തർ ഐഡിയും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ ലിമോസിൻ കമ്പനി റജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഖത്തറിലെ താമസക്കാർക്ക് റൈഡ്-ഷെയറിങ് ആപ്പുകളിൽ ഡ്രൈവർമാരായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇളവ് ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റ് കാലത്തേയ്ക്ക് മാത്രം.

ഡിസംബർ 20 വരെയാണ് ഇളവ്. ലോകകപ്പിനിടെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യൂബർ, കരീം തുടങ്ങിയ റൈഡ്-ഷെയറിങ് സർവീസുകളിലെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഇളവ് നൽകിയത്. ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയുമായി ചേർന്നാണിത്. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസി താമസക്കാർക്കും ലോകകപ്പ് കാലത്ത് വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം കൂടിയാണിത്. യൂബർ, കരീം എന്നിവയാണ് ഖത്തറിലെ പ്രധാന റൈഡ്-ഷെയറിങ് കമ്പനികൾ.

നിബന്ധനകൾ

∙ 2017-2022 മോഡൽ വാഹനം ആയിരിക്കണം.

∙ കാലാവധിയുള്ള ഖത്തർ ഐഡിയും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും വേണം.

English Summary : Transport Ministry allows residents to sign up as drivers on ride-sharing apps