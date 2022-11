സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ 2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

ദോഹ ∙സെൻട്രൽ ദോഹയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ എ, ബി-റിങ് റോഡുകളിൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണ ചട്ടങ്ങളും പുറത്തിറക്കി. എ, ബി, റിങ് റോഡുകളിലും 8 ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ 2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുമാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00 മുതൽ പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 2.00 വരെയാണ് നിയന്ത്രണം. ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച നിയന്ത്രണം ഡിസംബർ 19 വരെ തുടരും. എ-റിങ് റോഡിൽ ബസുകൾ, ടാക്‌സികൾ, സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക പാത ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ടൂർണമെന്റ് കഴിയുന്നതു വരെ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ എ-റിങ് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പിഴ ഈടാക്കും. എ, ബി-റിങ് റോഡുകളിലും ഇവിടേക്കുള്ള മറ്റ് റോഡുകളിലും ഇന്റർസെക്‌ഷനുകളിലും ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങൾക്കാണ് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി, വിലക്ക് എന്നറിയാം.

പ്രവേശനാനുമതിയുള്ള വാഹനങ്ങൾ

∙വെളുത്ത പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുള്ളവ.

∙സ്‌കൂൾ ബസുകൾ, 15 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് സീറ്റുകളുള്ള ബസുകൾ

∙റഫ്രിജറേറ്റഡ് വാഹനങ്ങൾ (ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നവ)

പ്രവേശനവിലക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ

∙എല്ലാത്തരം ട്രക്കുകളും

∙റഫ്രിജറേറ്റഡ് വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാത്തരം പിക്ക്-അപ്പ് വാഹനങ്ങളും.

∙15 സീറ്റുകളിൽ കൂടുതലുള്ള ബസുകൾ

∙കമ്പനികളുടെ പേരിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുള്ള ചെറു വാഹനങ്ങൾ

∙ഖത്തരി നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ അല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ.

