റിയാദ് ∙ പൊതുസ്വത്ത് അപഹരിച്ചതിന് 11 പേർക്ക് 65 വർഷത്തെ തടവും 29 ദശലക്ഷം റിയാൽ പിഴയും വിധിച്ചു. പൊതു പണം ധൂർത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടിത ക്രിമിനൽ സംഘം രൂപീകരിച്ചതിന് 11 പേർക്കെതിരെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു.

സർക്കാർ സബ്‌സിഡിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഡീസൽ വൻതോതിൽ വാങ്ങി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, ഒളിച്ചുകളി, ബാങ്കിങ് മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനം ലംഘിക്കൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ സംഘത്തിന് പങ്കുണ്ട്.

കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുവകകളും സംവിധാനങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണവും കണ്ടുകെട്ടാനും വിധിയുണ്ട്. പ്രതികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി കരാറുകൾ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കുറ്റക്കാരായ വിദേശികളെ ശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സൗദിയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്താനും വിധിയുണ്ട്. പ്രതികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പെട്രോൾ ബങ്കുകളുടെ ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

