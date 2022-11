യുഎഇയിൽ അവിവാഹിതരുടെ കുട്ടികൾക്കും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

അബുദാബി∙ അജ്ഞാതനായ പിതാവിന്റെ അഭാവത്തിലും യുഎഇയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിത്തുടങ്ങി. ബാലാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു കുട്ടിക്ക് അർഹതയുണ്ട് എന്നതിനാലാണ് തീരുമാനം.

പരിഷ്ക്കരിച്ച ജനന, മരണ ചട്ടമനുസരിച്ചാണ് നടപടി. പുതിയ നിയമം ഒക്ടോബർ മുതൽ നിലവിൽ വന്നു. കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

അമ്മയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ നിർബന്ധം. മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹിതരാണോ അല്ലയോ എന്നു പരിഗണിക്കാതെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.

