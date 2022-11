സമ്മാനത്തുക തുല്യമായി വീതിക്കും: 56 കോടി ദുബായിലെ മലയാളി സംഘത്തിന്

അബുദാബി∙ ബിഗ് ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പിൽ 56 കോടി രൂപ (2.5 കോടി ദിർഹം) 20 അംഗ മലയാളി സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു. ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളി സ്വദേശി ഞാറ്റുവെട്ടി എൻ.എസ്. സജേഷിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. ദുബായിൽ ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സജേഷ് 4 വർഷമായി കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു. 20 പേരും 50 ദിർഹം വീതം മുടക്കിയാണ് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. സമ്മാനത്തുക തുല്യമായി വീതിക്കുമെന്ന് സജേഷ് പറഞ്ഞു.

ഭാര്യ നിഷ, മക്കളായ സവനയ്, സാർഥിക്, സവന്തിക, അച്ഛൻ വിമുക്തഭടൻ സിദ്ധാർഥൻ, അമ്മ സുലേഖ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കുടുംബം നാട്ടിലാണ്. 20 പേരും നിലവിലെ ജോലിയിൽ തുടരുമെന്നും സജേഷ് പറഞ്ഞു.

