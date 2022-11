ഒമാന്‍ ദേശീയദിനം: വാഹനങ്ങള്‍ അലങ്കരിക്കാന്‍ അനുമതി

മസ്‌കത്ത് ∙ ഒമാന്‍ ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നവംബര്‍ 30 വരെ വാഹനങ്ങള്‍ അലങ്കരിക്കാന്‍ റോയല്‍ ഒമാന്‍ പൊലീസ് അനുമതി നല്‍കി. വിന്‍ഡോ ഗ്ലാസ്, നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ്, ലൈറ്റുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കരുത്. ഗതാഗത സുരക്ഷ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിക്കറുകള്‍ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഈ കാലയളവില്‍ വാഹനത്തിന്റെ നിറം മാറ്റാന്‍ അനുമതി ഇല്ലെന്നും റോയല്‍ ഒമാന്‍ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

English Summary : Royal Oman Police has given permission to decorate vehicles till November 30