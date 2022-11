അൽസലാമി നടന്നു; 1,600 കിലോമീറ്റർ

ദോഹ∙ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോൾ ആവേശത്തിനൊപ്പം സൗദി പൗരൻ അബ്ദുല്ല അൽ സലാമി 1,600 കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി ഖത്തറിൽ എത്തിയത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായി മാറി.

സലാമിയ്ക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണമൊരുക്കി ഖത്തറും. ദോഹ കോർണിഷിലെ ഫ്ലാഗ് പ്ലാസയിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്‌ക്വയറിലെത്തി മുത്തമിട്ടാണ് അൽ സലാമി നടത്തം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലേക്ക് ഊർജം പകരാൻ കാൽനടയായെത്തിയ അൽ സലാമിക്ക് ദോഹ കോർണിഷിൽ ഖത്തർ ഊഷ്മള സ്വീകരണമാണ് നൽകിയതും.

സെപ്റ്റംബർ 9ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കാൽനടയാത്ര 1,600 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഖത്തറിൽ എത്താൻ 55 ദിവസം വേണ്ടിവന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദിയുമായുള്ള ഖത്തറിന്റെ കര അതിർത്തിയായ അബു സമ്ര ബോർഡർ ക്രോസിങ്ങിലെത്തിയ അൽ സലാമി ദോഹ കോർണിഷിലേക്ക് കാൽനടയായി തന്നെയാണ് എത്തിയത്. അബു സമ്രയിൽ നിന്ന് ദോഹ നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലും ആളുകളുടെ സ്വീകരണമേറ്റു വാങ്ങിയാണ് അൽ സലാമി എത്തിയത്.

പൂക്കളും ആഹാരവുമായി അൽ സലാമിക്ക് ഊർജം പകരാൻ നിരവധി പേരെത്തി. സ്വീകരണവും പിന്തുണയും തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് അൽ സലാമി പ്രതികരിച്ചു. അറബ് ലോകത്തിന്റെ പ്രഥമ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ സൗദിയുടെ മത്സരം കാണാനായി വേറിട്ട ശൈലി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഖത്തറും സൗദിയുമായുള്ള സഹോദര ബന്ധത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായി അതു മാറുകയും വേണമെന്ന ചിന്തയാണ് കാൽനടയായി ഖത്തറിലേക്ക് എത്താനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അൽ സലാമി പറഞ്ഞു.

സൗദിയുടെയും ഖത്തറിന്റെയും ദേശീയ പതാകകളേന്തിയായിരുന്നു അൽ സലാമിയുടെ യാത്രയും. 55 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട മരുഭൂമിയിലെ യാത്രയുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും അൽ സലാമി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഫുട്‌ബോൾ ലോകവും എത്തി. 22ന് ലുസെയ്ൽ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് സൗദി അർജന്റീനയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം.

English Summary: Saudi fan arrives in Qatar after 55-day trek from Jeddah for World Cup.