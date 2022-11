ഭൂരിഭാഗം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും പിൻവലിച്ച് യുഎഇ; ഗ്രീൻപാസും വേണ്ട

അബുദാബി∙ ഭൂരിഭാഗം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും പിൻവലിച്ച് യുഎഇ തിങ്കൾ (7) മുതൽ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്. ഗ്രീൻപാസ് നിയമവും പിൻവലിച്ചു. സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനു ഇനി ഗ്രീൻ പാസ് വേണ്ട. ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും നിശ്ചയദാർഢ്യക്കാർക്കുള്ള സെന്ററിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും മാത്രമേ മാസ്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറു മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി അറിയിച്ചു.

അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കാം. രാജ്യത്തിനു അകത്തും പുറത്തും കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ മാത്രം അൽഹൊസൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. മൂന്നു വർഷം നീണ്ട കഠിന ശ്രമത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡ് വെല്ലുവിളി യുഎഇ നേരിട്ടതെന്ന് ‍ഡോ. സെയ്ഫ് അൽ ദാഹിരി പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യാർഥം കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം തുടരും. പള്ളിയിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് മുസല്ല കൊണ്ടുവരാം.

2020 മാർച്ചിൽ തുടങ്ങിയ കോവിഡ് പ്രതിദിന വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 26ന് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഘട്ടം ഘട്ടമായി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും പിൻവലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർ അഞ്ചു ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. ചില കായിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് പിസിആർ ടെസ്റ്റ് വേണം.

