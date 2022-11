മരുന്നുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത വേണം: എംബസി

ദോഹ∙ ലോകകപ്പ് കാണാൻ ഖത്തറിലേക്കു വരുമ്പോൾ മരുന്നുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരോട് ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തുന്ന ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്കായി എംബസി പുറത്തിറക്കിയ യാത്രാ നിർദേശത്തിലാണു ഖത്തറിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളുമായി യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഖത്തറിലുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ വേണ്ടി മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലെന്നും നിർദേശത്തിലുണ്ട്. നിരോധിത മരുന്നുകളുമായുള്ള ഖത്തറിലേക്കുള്ള യാത്ര അറസ്റ്റിനും ജയിൽശിക്ഷയ്ക്കും വരെ ഇടയാക്കും. അതേസമയം വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി ഖത്തറിൽ നിരോധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ സർക്കാർ അംഗീകൃത ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടറുടെ കൃത്യമായ പ്രിസ്‌ക്രിപ്ഷൻ കൈവശമുണ്ടാകണം. പരമാവധി 30 ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമേ കൈവശം കൊണ്ടുവരാനും പാടുള്ളു.

നിരോധിത മരുന്നുകൾ

ലിറിക്ക, ട്രമഡോൾ, അൽപ്രസോളം (സനാക്‌സ്), ഡയസെപാം (വാലിയം), സോലാം, ക്ലോണസെപാം, സോൾപിഡെം, കോഡെയ്ൻ, മെതഡോൺ, പ്രിഗബലിൻ തുടങ്ങി നർക്കോട്ടിക്‌സ്, സൈക്കോട്രോപിക് പദാർഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ.

ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കായി ഹെൽപ്‌ലൈൻ

ദോഹ∙ ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഹെൽപ്‌ലൈൻ.

എംബസിയുടെ സേവനം ആവശ്യമായി വന്നാൽ 3993 1874, 3993 6759, 3993 4308 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുകയോ വാട്‌സാപ് സന്ദേശം അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. 5564 7502, 5566 7569 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാം.indemb.fifahelpline@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലും സേവനം തേടാം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊലീസ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി 999 എന്ന നമ്പറിൽ സേവനം തേടണം.

ദോഹ എക്‌സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷനൽ കോൺസുലർ സർവീസ് സെന്ററിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഹെൽപ് ഡെസ്‌ക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 4012 4809 എന്ന നമ്പറിൽ ഇവിടുത്തെ ഹെൽപ് ഡെസ്‌ക്കിന്റെ സേവനവും തേടാം.

English Summary : Embassy issued a travel advisory for world cup fans on carrying medicines to Qatar