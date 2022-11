പുതിയ ഗ്രാൻഡ് ക്രൂസ് ടെർമിനലിൽ ആദ്യം നങ്കൂരമിടുക വേൾഡ് യൂറോപ്പ

ദോഹ∙ ദോഹ തുറമുഖത്തെ പുതിയ ഗ്രാൻഡ് ക്രൂസ് ടെർമിനലിൽ ആദ്യം നങ്കൂരമിടുന്നത് എംഎസ്‌സിയുടെ ആഡംബര കപ്പലായ വേൾഡ് യൂറോപ്പ. ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്ക് താമസ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഫ്രാൻസ് തീരത്ത് നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച എംഎസ്‌സി വേൾഡ് യൂറോപ്പ ഈ മാസം 10ന് ദോഹയുടെ ഗ്രാൻഡ് ക്രൂസ് ടെർമിനലിൽ നങ്കൂരമിടും. ടെർമിനലിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഉടൻ നടക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ക്രൂസ് ടെർമിനലുകളിൽ ഒന്നായി ഫോബ്‌സ് മാഗസിന്റെ പട്ടികയിൽ ഗ്രാൻഡ് ക്രൂസ് ടെർമിനലും സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം വൻകിട കപ്പലുകൾക്ക് ആതിഥേയത്വം ഒരുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ടെർമിനലിൽ അക്വേറിയം, ആർട് ഗാലറി തുടങ്ങി കാഴ്ചകൾ ഏറെയുണ്ട്. പരമ്പരാഗത അറബ് വാസ്തുവിദ്യയും ഖത്തറിന്റെ സമുദ്രയാന പൈതൃകവും കോർത്തിണക്കിയുള്ള നിർമിതിയാണ് ടെർമിനലിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.

ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്ക് താമസിക്കാൻ ഫ്ലോട്ടിങ് ഹോട്ടലുകളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എംഎസ്‌സിയുടെ 3 ഭീമൻ ആഡംബര കപ്പലുകളാണ് ഗ്രാൻഡ് ക്രൂസ് ടെർമിനലിൽ നങ്കൂരമിടുക. വേൾഡ് യൂറോപ്പയ്ക്ക് പിന്നാലെ എംഎസ്‌സിയുടെ പോയ്‌സിയ, ഒപ്പേറ എന്നിവയുമെത്തും. ഏറെ സവിശേഷതകളുള്ള, ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്ക് പുത്തൻ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംഎസ്‌സിയുടെ പുത്തൻ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആഡംബര കപ്പലായ വേൾഡ് യൂറോപ്പയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം 13നാണ്. ആഡംബര കപ്പലുകൾക്ക് നങ്കൂരമിടാനുള്ള ഗ്രാൻഡ് ക്രൂസ് ടെർമിനൽ, അതിഥികൾക്ക് താമസിക്കാനായി ആഡംബര ഹോട്ടലുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ തുടങ്ങി പഴയ ദോഹ തുറമുഖത്തെ മികച്ച വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു നവീകരിച്ചത്. പ്രതിവർഷം 3 ലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികളെയാണ് ടെർമിനലിലേക്കു ഖത്തർ ടൂറിസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

English Summary: Grand Cruise Terminal in Old Doha Port to welcome MSC World Europa