പരിമിതികൾ കളത്തിന് പുറത്ത്, ഏവർക്കും പ്രാപ്യം

ദോഹ∙ ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് വിവേചനമില്ലാത്ത, പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരുൾപ്പെടെ 'എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമായ' ഏറ്റവും മികച്ച ലോകകപ്പിന്.

ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ 'എ ടൂർണമെന്റ് ഫോർ ഓൾ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നടന്ന സെമിനാറിലാണു വിവേചനങ്ങളില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമായ ലോകകപ്പിനാണു ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതെന്നു ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹസൻ അൽതവാദി ആവർത്തിച്ചത്.

അംഗപരിമിതിയുള്ളവരുടെയും പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരുടെയും ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അക്‌സസിബിലിറ്റി ഫോറത്തിന്റെ പ്രവർത്തനഫലമാണിതെന്നും അൽതവാദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയുടെ അക്‌സസിബിലിറ്റി ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഹസൻ അൽതവാദിയും ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയും ചേർന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന അക്‌സസിബിലിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണു ലോകകപ്പിന്റെ 8 വേദികളും നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ചലനപരിമിതിയുള്ളവർക്കും മത്സരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക ക്രമീകരണങ്ങളോടു കൂടിയാണു സ്‌റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമാണം.

ടോയ്‌ലറ്റുകൾ, പാർക്കിങ് ഏരിയകൾ, ഭക്ഷണ-പാനീയ കൗണ്ടറുകൾ തുടങ്ങി എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫിഫയുടെ ചരിത്രത്തിൽ് വച്ചേറ്റവും സവിശേഷമായ ലോകകപ്പ് തന്നെയായിരിക്കുമിതെന്നും ഇൻഫാന്റിനോ പറഞ്ഞു. സെൻസറി മുറികൾ, മത്സരങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ഡിസ്‌ക്രിപ്റ്റീവ് കമന്ററി, സഹായികൾക്കായി കോംപ്ലിമെന്ററി ടിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പുതിയ സവിശേഷതകളും ടൂർണമെന്റിനുണ്ടെന്ന് ഇൻഫാന്റിനോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഖത്തറിന്റെ ദേശീയ പതാകയുമേന്തി ലോകകപ്പ് ഗാനത്തിന്റെ ചുവടുകളുമായി പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ പരിചരണ കേന്ദ്രമായ ഷഫല്ല സെന്ററിലെ അംഗങ്ങൾ അവതരിച്ച ഡാൻസും അതിഥികളുടെ കയ്യടി നേടി. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചീഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫിസർ കോളിൻ സ്മിത്ത്, സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ മൗലവി, സുപ്രീം കമ്മിറ്റി എൻഗേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ എക്‌സിക്യൂട്ട‌ിവ് ഡയറക്ടർ ഖാലിദ് അൽ നാമ തുടങ്ങിയവരും സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു. അക്‌സിസിബിലിറ്റി ഫോറത്തിലെ അംഗങ്ങളും സജീവമായിരുന്നു.

English Summary : Qatar World Cup will be the most accessible ever tournament