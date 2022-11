യുഎഇ ഫുട്ബോൾ ടീം മുൻ പരിശീലകന് അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരുക്ക്

അബുദാബി∙ യുഎഇ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ മുൻ പരിശീലകൻ മഹ്ദി അലിക്കു തായ്‌ലൻഡിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. 57കാരൻ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. യുഎഇ അഡ്നോക് പ്രോ ലീഗിൽ ഷബാബ് അൽ അഹ് ലിയുടെ പരിശീലകനാണ്. തായ്‌ലൻഡിലെ കൊ സാമ്യു ദ്വീപിൽ സവാരി നടത്തവേയായിരുന്നു അപകടം. സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ മഹ്ദി അലിയെ യുഎഇയിലെത്തിക്കും. 80കളിൽ യുഎഇയ്ക്കു വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000 മുതൽ അസിസ്റ്റൻറ് കോച്ചായും 2012 മുതൽ 2017 വരെ കോച്ചായും പ്രവർത്തിച്ചു. 2012ൽ യുഎഇ ഒളിംപിക് സംഘത്തെ നയിച്ചതും മഹ്ദി അലിയായിരുന്നു.

English Summary : UAE football coach seriously injured in accident in Thailand