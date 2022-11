കടലിലും കാഴ്ച; കത്താറ രാജ്യാന്തര പായ്ക്കപ്പൽ മേള 19ന്

ദോഹ∙ ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്ക് ഖത്തറിന്റെ സമുദ്രയാന പൈതൃകം അടുത്തറിയാൻ 12-ാമത് കത്താറ രാജ്യാന്തര പായ്ക്കപ്പൽ മേളയ്ക്ക് 19ന് തുടക്കമാകും. ഖത്തറിന് പുറമെ സൗദി അറേബ്യ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ഇറാഖ്, യമൻ, തുർക്കി, ഇന്ത്യ, താൻസാനിയ എന്നീ 8 രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ലോകകപ്പ് പ്രമാണിച്ച് ഇത്തവണ മേള ഒരു മാസം നീളും. മേളയുടെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. ഖത്തറിന്റെ മീൻപിടിത്തം, മുത്തുവാരൽ തുടങ്ങിയ സമുദ്രയാന പൈതൃകം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പായ്ക്കപ്പലുകളുടെ മേള നടത്തുന്നത്.

പതിവു തെറ്റാതെ ഇത്തവണയും ഇന്ത്യയുണ്ട്. കത്താറ ബീച്ചിൽ നടക്കുന്ന പായ്ക്കപ്പൽ മേളയിൽ ഖത്തറുൾപ്പെടെ 9 രാജ്യങ്ങളുടെ 50 പവിലിയനുകളാണുണ്ടാകുക. സമുദ്രയാന പാരമ്പര്യത്തിലൂന്നിയുള്ള അപൂർവ ശേഖരങ്ങളുടെയും കരകൗശല ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും പ്രദർശനം, വിവിധ തരം മത്സരങ്ങൾ, പായ്കപ്പൽ നിർമാണം സംബന്ധിച്ച ശിൽപശാലകൾ തുടങ്ങി കാണാനും അറിയാനും ഇത്തവണത്തെ മേളയിൽ ഏറെയുണ്ട്.

പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കടലിൽ നിന്ന് പായ്ക്കപ്പലുകൾ എങ്ങനെയാണ് നീക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ശിൽപശാലകളിൽ വിഷയമാകും. 19ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതൽ കത്താറ 32-ബീച്ചിലാണ് പായ്ക്കപ്പൽ മേള നടക്കുക. ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 32 രാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയ പതാകകളേന്തിയുള്ള പായ്ക്കപ്പലും ഇവിടെയുണ്ടാകും. ഈ പായ്ക്കപ്പൽ എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും ദോഹ കോർണിഷ്, മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് ആർട് പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ദോഹ തുറമുഖത്തെത്തും.

English Summary: Katara Traditional Dhow Festival to kick off on November 19.