സൗദികൾക്കു മാത്രമുള്ള ജോലികൾ ഗൾഫ് പൗരന്മാർക്കും ചെയ്യാം

ജിദ്ദ ∙ സൗദി പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഗൾഫ് പൗരന്മാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇങ്ങിനെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു സ്വദേശിക്ക്‌ പകരമായി കണക്കാക്കുന്നതായും മാനവ വിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സൗദികൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തൊഴിലുകളിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുമതിയുണ്ടെന്നും ഇത് സൗദിവൽക്കരണ ശതമാനത്തിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുമെന്നുമാണ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്. കൺസൾട്ടിംഗ് പ്രൊഫഷനുകളിൽ 35% ബിസിനസുകളും പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽ റാജ്ഹി അടുത്തിടെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Citizens of Gulf countries can work in Saudi Arabia in indigenized jobs