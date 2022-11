മകളുടെ വസ്തു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനു വിറ്റു; പിതാവ് കുറ്റക്കാരൻ, 3.3 ദശലക്ഷം ദിർഹം നൽകണം

അബുദാബി∙ മകൾ നൽകിയ പണം ഉപയോഗിച്ചു മകൾക്കായി വാങ്ങിയ വസ്തു മകളറിയാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനു വിറ്റതിന് പിതാവ് 3.3 ദശലക്ഷം ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് അബുദാബി കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

തന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ വിറ്റ വസ്തുവിന്റെ മൂല്യമായ 3.7 മില്യൺ ദിർഹം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മകൾ പിതാവിനെതിരെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. നിയമ നടപടിക്കു‌ ചിലവായ നഷ്ടവും മാനസികമായി നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണക്കിലെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരമായി മറ്റൊരു 500,000 ദിർഹം കൂടി അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട‌ിരുന്നു. ഇതു നൽകാനും അദ്ദേഹത്തോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.



16 വർഷം മുമ്പ്, തന്റെ പേരിൽ ഒരു റസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിനായി പിതാവിന് 800,000 ദിർഹം നൽകിയതായി യുവതി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തന്റെ മുൻ ഭർത്താവാണ് ഇതിനായി പണം നൽകിയത്. ആ പണം ഉപയോഗിച്ചു വാങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം തനിക്കു നൽകാമെന്നും പിതാവ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമി വാങ്ങിയെങ്കിലും പട്ടയം തന്റെ പേരിലേക്ക് പിതാവ് മാറ്റിയില്ല. പകരം ഭൂമി സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കുകയും 16 വർഷത്തേക്ക് അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.–യുവതി പറഞ്ഞു

എന്നാൽ പിതാവ് എന്ന‌‌‌‌‌ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ താൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നെന്നും ആദ്യം നിയമനടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.എന്നാൽ 2021-ൽ, തന്റെ അറിവും സമ്മതവുമില്ലാതെ പിതാവ് 3.7 മില്യൺ ദിർഹത്തിന് ഭൂമി വിറ്റെന്നും അതുവഴി ലഭിച്ച മുഴുവൻ പണവും അദ്ദേഹം കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മനസിലാക്കി. തനിക്ക് ആ പണം ലാഭം കിട്ടുന്ന മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പിതാവ് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായി മകൾ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു‌.

മകളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതു പിതാവ് കോടതിയിൽ നിഷേധിച്ചു, എന്നാൽ മകളുടെ മുൻ ഭർത്താവ് 2006 ൽ പരാതിക്കാരന് മകളുടെ പേരിൽ എഴുതിയ 800,000 ദിർഹത്തിന്റെ ചെക്ക് നൽകിയതായി കോടതിയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. തന്റെ മുൻ ഭാര്യക്ക് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്കുവേണ്ടി അതു വാങ്ങാമെന്ന് പിതാവ് സമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചെക്ക് അദ്ദേഹത്തിനു നൽകിയതിനു താൻ സാക്ഷിയായിരുന്നു എന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു.



എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും വാദം കേട്ട ശേഷം, അബുദാബി ഫാമിലി ആൻഡ് സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലെയിംസ് കോടതി പിതാവ് മകൾക്ക് 3.3 ദശലക്ഷം ദിർഹം നൽകണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു.



English Summary : Father asked to pay his daughter Dh3.3 million after selling her house without consent