സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പിന് സൗദി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

റിയാദ് ∙ ദിറിയയുടെ ഭാഗമായി റയൽ മാഡ്രിഡ്, ബാഴ്‌സലോണ, വലൻസിയ, റയൽ ബെറ്റിസ് എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജനുവരി 11 നും 15 നും ഇടയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പിന് സൗദി അറേബ്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് കായിക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

നോക്കൗട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് റിയാദിലെ കിങ് ഫഹദ് സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരിക്കും നടക്കുക. സെമിഫൈനലിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് (ലാ ലിഗ് ചാംപ്യൻ) വലൻസിയക്കെതിരെയും റയൽ ബെറ്റിസ് ബാഴ്‌സലോണക്കെതിരെയും കളിക്കും.



2022 ഡിസംബർ 8ന് റിയാദിലെ പ്രിൻസ് ഫൈസൽ ബിൻ ഫഹദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദിരിയ സീസൺ കപ്പിനായി ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനെതിരെ അൽ ഹിലാൽ കളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആഗോള ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനും ദിരിയ സീസൺ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.



English Summary: Spanish Super Cup to be hosted in Riyadh