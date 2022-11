താമസം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ മാത്രം ഖത്തറിൽ പ്രവേശനം

ദോഹ∙താമസ സൗകര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവർക്കു ലോകകപ്പ് മത്സര ടിക്കറ്റില്ലാതെയും ഡിസംബർ 2 മുതൽ ഖത്തറിൽ പ്രവേശിക്കാം. താമസത്തിനായി ഖത്തർ അക്കോമഡേഷൻ ഏജൻസി മുഖേനയോ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയോ ബുക്ക് ചെയ്യതതിന് ശേഷം വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം.

ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾ കുടുംബത്തിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനാവും. ഇതിലൂടെ ടിക്കറ്റില്ലാത്തവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമൊപ്പം മറ്റു വിനോദ, സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾ കാണാനാവും. 24 മണിക്കൂറിനായി വരുന്നവർക്ക് മാച്ച്‌ഡേ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഹയാ കാർഡ് പോർട്ടലിൽ മാച്ച് ഡേ ഓപ്ഷനിലൂടെ വേണം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതോടെയാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 23 വരെ ഇവർക്കും ദോഹ മെട്രോ, കർവ ബസ്, ലുസെയ്ൽ ട്രാം എന്നിവയിൽ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. താമസം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ :https://www.qatar2022.qa/book. ഹയാ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ: https://hayya.qatar2022.qa/

English Summary: Fans can enter Qatar without World Cup tickets from December 2.