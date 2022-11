ഭിക്ഷാടനം: റിയാദിൽ മൂന്നു വിദേശികൾ അറസ്റ്റിൽ

റിയാദ് ∙ റിയാദിൽ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭിക്ഷാടനം നടത്തിയ മൂന്നു വിദേശികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സിഗ്നലുകളിൽ നിന്നു മിനറൽ വാട്ടർ കുപ്പികൾ വിൽപ്പന നടത്തുകയും ഇതിന്റെ മറവിൽ പരോക്ഷമായി ഭിക്ഷാടനം നടത്തുകയും ചെയ്തതിനാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ടു പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശികളും ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നിയമാനുസൃത ഇഖാമകളിൽ രാജ്യത്ത് കഴിയുന്നവരാണ് മൂന്നു പേരുമെന്ന് പൊതുസുരക്ഷ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Three foreigners arrested in Riyadh for begging