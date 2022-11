റിയാദിൽ കാർ ഒട്ടകത്തിൽ ഇടിച്ച് അഞ്ചു മരണം

റിയാദ് ∙ റിയാദിലെ അഫാജിൽ കാർ ഒട്ടകത്തിൽ ഇടിച്ച് അഞ്ച് യുവാക്കൾ മരിച്ചു. അൽ അഹ്മർ ലൈല റോഡിൽ അഫാജിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ അകലെ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഒട്ടക വളർത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു സമീപത്തുകൂടെ കടന്നുപോകുന്ന അൽഅഹ്മർ ലൈല റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാണ്.

റോഡിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലത്തും അൽഅഹ്മർ നഗരസഭ തെരുവു വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ തടയാൻ അൽ അഹ്മർ-ലൈല റോഡിലെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി തെരുവു വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം.

English Summary : Five killed as car hits camel in Aflaj, Riyadh