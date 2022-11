മസ്‌കത്ത് ∙ ബഹ്‌റൈന്‍ റൊട്ടാക്‌സ് മാക്‌സ് ചലഞ്ചിന്റെ ഒന്നാം റൗണ്ടില്‍ വൈസ് ചാംപ്യനായി ഷോണാല്‍ കുനിമാല്‍. 11കാരനായ ഷോണാലിന്റെ പുതിയ സീസണിലേക്കുള്ള കാല്‍വയ്പ്പ് ഗംഭീരമായിരിക്കുകയാണ്. ഗുബ്ര ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ഷോണാല്‍ കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്‍ഷമായി മേഖലയിലെ കാര്‍ട്ടിങ് സര്‍ക്യൂട്ടിലെ പരിചിത മുഖമാണ്.

ബഹ്‌റൈനിലെ ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ കാര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടില്‍ ആയിരുന്നു മത്സരം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സാഖിറിലെ സര്‍ക്യൂട്ടില്‍ ബഹ്‌റൈന്‍ റോട്ടക്‌സ് മാക്‌സ് ചലഞ്ചിന്റെ 2023 സീസണ്‍ ആരംഭിച്ചത്. മിനി മാക്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ പി2 സ്ഥാനമാണ് ഷോണാലിന് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം, പി1 സ്ഥാനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഷോണാലിനുണ്ട്. നിലവിലെ ചാംപ്യൻ നാസിര്‍ നാസിന്റെ പിഴവ് സംഘം പരിശോധിക്കുകയാണ്.



കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാട്കുന്ന് സ്വദേശി ഷോജായ് കുനിമാല്‍ ആണ് ഷോണാല്‍ കുനിമാലിന്റെ പിതാവ്.

English Summary : Kerala based go karting racer Shonal Kunimal wins the runner up spot inUAE Rotax Max Challenge