വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹങ്ങളെയും ചെന്നായെയും കൈവശം വച്ചു; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

റിയാദ്∙ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന 8 സിംഹങ്ങളെയും ചെന്നായയെയും കൈവശം വച്ചതിന് സ്വദേശിയെ പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക സേന റിയാദിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഇതു പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിന്റെയും വന്യജീവികളെ കടത്തുന്നതിനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചട്ടങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ്. നിയമലംഘകനെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും മൃഗങ്ങളെ ദേശീയ കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക സേനയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ഒതൈബി പറഞ്ഞു.



