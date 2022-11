മൊബിലിറ്റി എജ്യുക്കേഷൻ ഉച്ചകോടിക്ക് തുടക്കം

അബുദാബി∙ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ റോഡ് സുരക്ഷയും സുസ്ഥിര ഡ്രൈവിങും ഉറപ്പാക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മൊബിലിറ്റി എജ്യുക്കേഷൻ ഉച്ചകോടി അബുദാബിയിൽ ആരംഭിച്ചു. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ഡ്രൈവിങ്, വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെയുള്ള സുരക്ഷ, ഡ്രൈവറില്ലാ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം, വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെ പെരുമാറ്റം എന്നീ 4 വിഷയങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച നടക്കുന്നത്.

എമിറേറ്റ്‌സ് ഡ്രൈവിങ് കമ്പനി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്രിദിന ഉച്ചകോടിയിൽ ഈ രംഗത്തെ ആഗോള വിദഗ്ധർ അറിവും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കും. നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് ഡ്രൈവിങ് കമ്പനി സിഇഒ ഖാലിദ് അൽ ഷെമൈലി പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽവൽക്കരണത്തിന്റെ സാധ്യതകളും സ്മാർട് സേവനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ശിൽപശാലകളും നടന്നുവരുന്നു. ഉച്ചകോടി ഇന്നു സമാപിക്കും.

English Summary : The first global mobility education summit opens in Abu Dhabi