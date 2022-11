ദേശീയദിനാഘോഷത്തിന് ഒരുങ്ങി ഒമാൻ: പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

മസ്‌കത്ത് ∙ വളര്‍ച്ചയുടെ വഴികളിൽ നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്‌തെടുത്ത സുല്‍ത്താന്റെ നാടിന് വെള്ളിയാഴ്ച 52–ാം ദേശീയദിനം. ഭരണാധികാരി സുല്‍ത്താന്‍ ഹൈതം ബിന്‍ താരികിന് അഭിവാദ്യങ്ങളര്‍പ്പിച്ചും സന്തോഷം പങ്കുവച്ചും ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യം തുടക്കം കുറച്ചു കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ വീണ്ടും പഴയ പൊലിമയോടെയാണ് രാജ്യം ദേശീയദിനത്തെ വരവേല്‍ക്കുന്നത്.

ദേശീയദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും അലങ്കരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം അലങ്കാര ദീപങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ചു. തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ മത്ര, റൂവി, അല്‍ ഖുവൈര്‍, ഗുബ്ര, ഗാല, അസൈബ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ദീപങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാതയോരങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാതയോരങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ദേശീയ പതാകകള്‍ കൊണ്ടും പതാക വര്‍ണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ശോഭനീയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുല്‍ത്താന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത് നാടും നാട്ടുകാരും ആഘോഷത്തിനു തയാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും ദേശീയദിനാഘോഷത്തിന് ഒരുക്കം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. തൊഴില്‍ തരുന്ന രാജ്യത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് പ്രവാസി സമൂഹവും ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കുചേരുന്നു. ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കുള്ള എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയായതായി ദേശീയദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജനറല്‍ അറിയിച്ചു.

പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഒമാനില്‍ ദേശീയദിന അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബര്‍ 30, ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് തീയതികളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യ മേഖലകളില്‍ പൊതുഅവധി ആയിരിക്കും. വാരാന്ത്യ അവധി ഉള്‍പ്പടെ നാലു ദിവസം തുടര്‍ച്ചയായ അവധി ലഭിക്കും.



സൈനിക പരേഡ് സലാലയില്‍; സുല്‍ത്താന്‍ പങ്കെടുക്കും



ദേശീയ ദിനാഘോഷ ഭാഗമായുള്ള സൈനിക പരേഡ് ഇത്തവണ സലാലയില്‍ നടക്കും. നവംബര്‍ 18ന് സലാല അല്‍ നാസര്‍ സ്‌ക്വയറില്‍ നടക്കുന്ന പരേഡിന് സായുധ സേനയുടെ പരമോന്നത കമാന്‍ഡര്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ഹൈതം ബിന്‍ താരിക് കാര്‍മികത്വം വഹിക്കും. റോയല്‍ ഒമാന്‍ എയര്‍ഫോഴ്‌സ്, റോയല്‍ നേവി ഓഫ് ഒമാന്‍, റോയല്‍ ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഒമാന്‍, സുല്‍ത്താന്റെ പ്രത്യേക സേന, റോയല്‍ ഒമാന്‍ പൊലീസ്, റോയല്‍ കോര്‍ട്ട് അഫയേഴ്‌സ്, റോയല്‍ കാവല്‍റി, റോയല്‍ ഗാര്‍ഡ് കാവല്‍റി ഓഫ് ഒമാന്‍ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങള്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അല്‍ മുതഫ ക്യാംപിലായിരുന്നു സൈനിക പരേഡ്.



ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിടങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും ദേശീയ പതാകയുടെ നിറത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രം: അറേബ്യൻ ‍ഡെയ്‌ലി

ലേസര്‍ ഷോകള്‍



ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മസ്‌കത്ത് ഗവര്‍ണറേറ്റില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന പ്രധാന പരിപാടികള്‍ നഗരസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലേസര്‍, പട്ടം ഷോകളാണ് ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വര്‍ണാഭമാക്കുന്നത്. ഇവയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആമിറാത്ത് പാര്‍ക്കില്‍ അല്‍ ആമിറാത്ത് ബാന്‍ഡിന്റെ ഒമാനി നാടന്‍ കലകളുടെ അവതരണം, അല്‍ ആമിറാത്ത് ചാരിറ്റബിള്‍ ടീമിന്റെ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് തിയേറ്റര്‍, മസ്‌കത്ത് ലീഗല്‍ ഏവിയേഷന്‍ ടീമിന്റെ ഫോറന്‍സിക് ഫ്ലൈറ്റ് ഷോ, മസ്‌കത്ത് ആന്റിക് കാര്‍സ് ടീം ഒരുക്കുന്ന ക്ലാസിക് കാര്‍ ഷോ, ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്‌കൗട്ട്‌സ് ആന്‍ഡ് ഗൈഡ്‌സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കല്‍ സ്‌കൗട്ട് ബാന്‍ഡ് പരിപാടികള്‍ തുടങ്ങിയവ അരങ്ങേറും.

ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിടങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും ദേശീയ പതാകയുടെ നിറത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രം: അറേബ്യൻ ‍ഡെയ്‌ലി

