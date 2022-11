12 സൗദിവൽക്കരണ പദ്ധതികൾ ഉടൻ

റിയാദ്∙ വർഷാവസാനത്തോടെ 12 സൗദിവൽക്കരണ പദ്ധതികൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു മാനവ വിഭവ ശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രി എൻജിനീയർ അഹമ്മദ് അൽ റാജ്ഹി പറഞ്ഞു. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 7% ആക്കി കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം.

സ്വദേശികളിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 9.7% ആയി കുറഞ്ഞു. 20 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികളുടെ എണ്ണം 22 ലക്ഷമായി ഉയർന്നതായും റിയാദ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

