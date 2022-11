അർജന്റീന– യുഎഇ പോരാട്ടം ഇന്ന്

അബുദാബി∙ ലോക കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിനു മുൻപ് അർജന്റീനയുടെ അവസാന സൗഹൃദ മത്സരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7.30ന് യുഎഇയുമായി നടക്കും. അബുദാബി മുറൂർ റോഡിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരം നേരിട്ടു കാണാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരാധകർ.

കാൽപന്ത് കളിയിൽ മെസ്സിയുടെയും ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയ, മാർട്ടിനസ്, ജൂലിയൻ അൽവാരസ് തുടങ്ങി സഹ താരങ്ങളുടെയും മാസ്മരിക നീക്കം കാണാനായി വൻ തുക നൽകി കുടുംബസമേതം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രവാസി മലയാളികൾ. ലോക കപ്പ് മത്സരം കാണാൻ ഖത്തറിൽ പോകാൻ സാധിക്കാത്തവരും യുഎഇ–അർജന്റീന മത്സരത്തിന് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അർജന്റീനയുമായുള്ള കളിയനുഭവം യുഎഇ ഫുട്ബോൾ ടീം അംഗങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടും.

മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ വിറ്റുതീർന്നിരുന്നു. സ്പോൺസേർ‍‍ഡ് ടിക്കറ്റിനായി അവസാന നിമിഷത്തിലും നെട്ടോട്ടമോടുന്നവർ ഏറെ. അതിനിടെ നേരത്തെ ടിക്കറ്റെടുത്തവർ വൻ തുക നൽകി മറിച്ചുവിൽക്കുന്നതായും അറിയുന്നു.

അർജന്റീനയുടെ ജഴ്സി അണിഞ്ഞായിരിക്കും സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തുക. ഇതേസമയം യുഎഇ ടീമിന് പിന്തുണ നൽകുന്നവരും കുറവല്ല.

അർജന്റീന–സൗദി മത്സരം 22ന്

ലോക കപ്പിൽ അർജന്റീനയുടെ ആദ്യമത്സരം 22ന് ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുമായിട്ടായിരിക്കും. 26ന് മെക്‌സിക്കോ, 30ന് പോളണ്ട് എന്നീ ടീമുകളുമായാണ് ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ അർജന്റീന കളിക്കുക.

