ലോകകപ്പ് ആതിഥേയത്വം: ഖത്തറിന്റെ നേട്ടവും ഗൾഫിന് അഭിമാനവുമെന്നു ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്

ദുബായ്∙ 2022 ലോകകപ്പിന് ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ഖത്തറിന്റെ നേട്ടവും ഗൾഫിന് അഭിമാനവും എല്ലാ അറബികൾക്കും ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ലുമാണെന്ന് യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പറഞ്ഞു.



ഈ പ്രധാന ആഗോള പരിപാടിയുടെ വിജയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ മേഖലയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ജനങ്ങളും ആവേശത്തിലാണെന്നും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി. ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ നേട്ടവും ഗൾഫിന്റെ അഭിമാനവുമാണെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ട്വിറ്ററിലാണ് കുറിച്ചത്. എല്ലാ അറബികൾക്കും ഇതൊരു ചരിത്ര നാഴികക്കല്ലാണ്. ഈ ആഗോള നേട്ടത്തിൽ ഖത്തർ അമീറിനും ഖത്തറിലെ സഹോദരങ്ങൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നമ്മുടെ മേഖലയിലെ ഈ പ്രധാന ആഗോള ഇവന്റിന്റെ വിജയത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ജനങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.

English Summary: Qatar hoisting Fifa world cup is milestone for all arabs says Sheikh Mohammed