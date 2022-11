മാസ്ക്ക് മാറി, മുഖസൗന്ദര്യ ചികിത്സയ്ക്കു വീണ്ടും തിരക്കേറി; ചെലവ് ലക്ഷങ്ങൾ!

ദുബായ്∙ മുഖത്ത് നിന്നു മാസ്ക്കുകൾ മാറിയതോടെ മുഖസൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ചികിത്സയ്ക്കു വീണ്ടും തിരക്കേറി. കോവിഡ് തീവ്രത കുറഞ്ഞ ഈ വർഷം മുഖകാന്തി കൂട്ടാൻ എത്തിവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 161 ശതമാനം വർധന ഉണ്ടായെന്നാണ് കണക്ക്. സൗന്ദര്യ വർധനയ്ക്കു ചികിത്സ തേടിയിരുന്നവർ കോവിഡ് കാലത്ത് െഹൽത്ത് ക്ലിനിക്കുകളെ തീരെ അവഗണിച്ച മട്ടായിരുന്നു. മാസ്ക്ക് വേണ്ടെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ സൗന്ദര്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൂടി.

മുഖത്തിന്റെ പാതി സൗന്ദര്യം മാസ്ക്ക് കൊണ്ടു പോകും എന്നതിനാൽ കാര്യമായ ചികിത്സകളില്ലാതെ നടന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൾ തേടിയെത്തുന്നതായി നടത്തിപ്പുകാർ പറയുന്നു. ലേസർ ചികിത്സയ്ക്ക് അടക്കം ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടി. സൗന്ദര്യ വർധന ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നവരിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സൗന്ദര്യ സേവന ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 5,83,909 പേർ ചർമ ചികിത്സ തേടിയതായി ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി. 2020ൽ ഇത് 2,23,507 പേർ മാത്രമായിരുന്നു. 18 തരം ചർമ ചികിത്സകൾ ഈ രംഗത്തുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ നൽകുന്നു.

കോവിഡ് തീവ്രമായിരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും പൂട്ടിപ്പോയിരുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമുള്ള മടങ്ങി വരവ് ക്ലിനിക്കുകൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വൻ ചെലവാണ് ഇത്തരം ചികിൽസകൾക്കുള്ളത്. മുഖത്തോ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തോ അടിഞ്ഞു കൂടിയ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ലിപ്പോസക്‌ഷൻ ചികിത്സയ്ക്ക് 20000 ദിർഹത്തിൽ (4.40 ലക്ഷം രൂപ). മൂക്കിന്റെ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താനുള്ള റിനോപ്ലാസ്റ്റിക് 23.885 ദിർഹമാണ് ശരാശരി നിരക്ക്. നാട്ടിലെ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ നൽകണം. പുരുഷന്മാരുടെ സ്തന വർധന തടയാൻ 21,296 ദിർഹം വേണം.

അതേ സമയം സ്ത്രീകളുടെ സ്തനം വലുപ്പം കൂട്ടാനുള്ള ചികിത്സയ്ക്കു 26,515 ദിർഹമാണ്. (5 – 6 ലക്ഷം രൂപ). വയറു കുറയ്ക്കാനുള്ള ചികിൽസയ്ക്ക് 33000 ദിർഹത്തിൽ കൂടുതലാണ് ചെലവ്. (7 ലക്ഷത്തോളം രൂപ). കൺപോളകളുടെ സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് 15,895 ദിർഹമാണ് ഏകദേശ നിരക്ക്.

English Summary : Increase in number of people coming for beauty treatments since mask rules lifted in UAE