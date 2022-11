പ്രമോഷൻ ക്യാംപെയ്നുകളുമായി യൂണിയന്‍ കോപ്; 65% വരെ വിലക്കിഴിവ്

ദുബായ് ∙ ഇൗ മാസം അഞ്ചു പ്രമോഷൻ ക്യാംപെയ്നുകൾ ആരംഭിച്ച് യൂണിയന്‍ കോപ്. ഭക്ഷ്യ, ഭക്ഷ്യേതര ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കാണ് വിലക്കിഴിവ്. ഹോംകെയര്‍, ലോൺട്രി, ക്ലീനിങ്, ഡിസ്‌പോസിബിള്‍, പേപ്പര്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍, ഈന്തപ്പഴം, നട്‌സ്, ചായപ്പൊടി, കാപ്പിപ്പൊടി, കുക്കിങ് ആന്‍ഡ് ബേക്കിങ്, ഫ്രഷ് മാംസം, മത്സ്യം, പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ 1500ലേറെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് 65 ശതമാനം വരെ വിലക്കിഴിവ് നല്‍കും.

ദുബായിലെ എല്ലാ ശാഖകളിലും കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ക്യാംപെയ്നുകൾ തുടങ്ങുന്നത് യൂണിയന്‍ കോപ് തുടരുകയാണെന്നും ഉപഭോക്താക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനുമായുള്ള മാര്‍ക്കറ്റിങ് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും യൂണിയന്‍ കോപ് ഹാപ്പിനസ് ആന്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് വിഭാഗം തലവൻ ഡോ. സുഹൈല്‍ അല്‍ ബസ്തകി പറഞ്ഞു.

ഓഹരി ഉടമകളായ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി പ്രത്യേക ക്യാംപെയ്ൻ



തമായസ് ഗോള്‍ഡ് കാര്‍ഡുള്ള ഓഹരി ഉടമകളായ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി പ്രത്യേക ക്യാംപെയ്നും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. യൂണിയന്‍ കോപിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയില്‍ 1000 ദിര്‍ഹത്തിനു മുകളില്‍ പര്‍ചേസ് നടത്തുമ്പോള്‍ 10 ശതമാനം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓഫര്‍. പര്‍ചേസുകളിലൂടെ തിരികെ ലഭിക്കുന്ന 10 ശതമാനം, ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉടന്‍ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ആക്കുകയോ ക്യാംപെയ്ൻ കാലയളവില്‍ തന്നെ പിന്നത്തേക്കായി മാറ്റുകയോ ചെയ്യാം.



ഇൗ മാസം 30 വരെ തുടരുന്ന ക്യാംപെയ്നുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ, ഭക്ഷ്യേതര ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ബൈ വണ്‍ ഗെറ്റ് വണ്‍ ഫ്രീ ഓഫറുകളുമുണ്ടെന്ന് ഡോ. സുഹൈല്‍ അല്‍ ബസ്തകി പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ യൂണിയന്‍ കോപിന്റെ വിവിധ ഓണ്‍ലൈന്‍. ഓഫ്‌ലൈന്‍ മീഡിയ ചാനലുകളിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കും.



യൂണിയന്‍ കോപിന്റെ സ്മാര്‍ട്ട് ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌റ്റോര്‍ വഴിയും ആകര്‍ഷകമായ പ്രമോഷൻ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ്, പഴങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് യൂണിയന്‍ കോപിന്റെ സ്മാര്‍ട് ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌റ്റോര്‍ വഴി ഇൗ മാസം ഓഫറുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.

English Summary: Union Coop announces five promotional campaigns with discounts of up to 65 percent