റിയാദ് ∙ റിയാദിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴുപേർ മരിച്ചു. അല്‍മഹ്ദിയ ഡിസ്ട്രിക്ടിലാണ് വാഹനാപകടം നടന്നത്. സൗദി സുരക്ഷാ സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുഹമ്മദ് അൽ സുബൈഇ, ഭാര്യ, മക്കളായ മിശാഅല്‍, മുനീറ, മുന, അബ്ദുല്‍ ഇലാഹ്, അബ്ദുല്ല എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ബന്ധുക്കളെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഏഴംഗ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. റിയാദ് അല്‍നസീം ഖബര്‍സ്ഥാനില്‍ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു.

