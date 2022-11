ഗിന്നസിന്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഗോളടിക്കണം! ; റെക്കോർഡ് മറികടക്കാന്‍ കോർമിഷ്

ദോഹ∙ 22-ാമത് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവുമധികം മത്സരങ്ങൾ കണ്ട വ്യക്തിയെന്ന പുതിയ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കാനഡയിലെ സസ്‌കാച്ചെവാനിൽ നിന്നെത്തിയ ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകൻ ലീ കോർമിഷ്.

2010ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ജൂലൈ 11ലെ ഫൈനൽ ഉൾപ്പടെ 31 മത്സരങ്ങൾ കണ്ട തുലാനി എൻകോബയുടെ പേരിലാണ് നിലവിൽ ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡുള്ളത്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ 41 മത്സരങ്ങൾ കണ്ട് ഈ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാനാണ് കോർമിഷിന്റെ ശ്രമം. റെക്കോർഡിലേക്കുള്ള പ്രയാണം തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും കോർമിഷ് പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ അൽഖോർ അൽബയ്ത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഖത്തറും ഇക്വഡോറും തമ്മിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തോടെ റെക്കോർഡിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയ കോർമിഷ് 8 ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലും മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ എത്തും. എല്ലാ മത്സരവും മുഴുവൻ സമയവും കാണുകയായിരുന്നുവെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ രണ്ടു സാക്ഷികളും ഒപ്പമുണ്ടാകും.

ലോകകപ്പ് വേദികൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൂരം 75 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ആരാധകർക്ക് പ്രതിദിനം ഒന്നിലധികം കളികൾ കാണാം എന്നതാണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടു തന്നെ റെക്കോർഡ് ജേതാവാകുകയെന്ന ആഗ്രഹം ഉറപ്പാക്കിയാണ് കോർമിഷിന്റെ സഞ്ചാരം.

English Summary: Canadian fan attempts to break Guinness World Record for most matches attended in a single world cup.