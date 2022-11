ഗിന്നസിൽ ഇടം നേടി ഖത്തറിന്റെ ‘ഫുട്ബോൾ പതാക’

ദോഹ∙ ഫുട്ബോൾ കൊണ്ടു തയാറാക്കിയ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പതാകയ്ക്കുള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഖത്തറിന്. ദോഹ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിൽ പുതിയതായി തുറന്ന അരീനയിലാണ് ഖത്തർ ഇസ്‌ലാമിക് ബാങ്ക് (ക്യുഐബി) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ പതാക സജ്ജമാക്കിയത്.

ഫിഫ ലോകകപ്പും ദോഹ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിലെ പരിപാടികളും ആഘോഷമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു ചുവടുവെയ്പ്പ്. 11 മീറ്റർ നീളത്തിലും 28 മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ് പതാക. ഖത്തറിന്റെ ദേശീയ പതാകയുടെ നിറങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി 6,000ലധികം മെറൂൺ, വെള്ള ഫുട്ബോളുകൾ പതാക നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു.

ഇന്റർനാഷനൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനിയായ വിസയുടെയും ദോഹ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യുഐബി ഇത്തരമൊരു സുപ്രധാന നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി അരീനയിൽ അതിഥികൾക്കും ഫുടബോൾ പ്രേമികൾക്കുമായി ക്യുഐബി ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലോഞ്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത് ഡിസംബർ 18വരെ എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കും. മത്സരങ്ങൾ തൽസമയം ആസ്വദിക്കാനായി പ്രത്യേക ലോഞ്ചിനു പുറത്ത് 3 മെഗാ സ്‌ക്രീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യുഐബി വിസ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ലോഞ്ചിലേക്ക് പ്രവേശനം.

