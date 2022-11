ദുബായിൽ 100 വയസ്സ് കടന്നവർ 57

ദുബായ്∙ എമിറേറ്റിൽ 100 കടന്നവർ 57. ആയുസ്സിൽ സെഞ്ചറി തികച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ദുബായ് പുതിയ റെക്കോർഡിലെത്തിയെന്നു കമ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. ജനസംഖ്യയിൽ 57 പേർ ശതാബ്ദി പിന്നിട്ടവരാണ്.

2020ൽ 100 പിന്നിട്ടവർ 26 ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരട്ടിയായിരിക്കുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 119 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പൊതുവിൽ ആയുർദൈർഘ്യം വർധിച്ചതായി പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആയുസ്സിൽ 100 കടന്നവരിൽ 47 പേരും ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ്. ആശുപത്രിയിലോ വീട്ടിലോ പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണ് ഇവർ. ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട 398 മുതിർന്ന സ്ത്രീകളും പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. ഇവരിൽ 15 പേർ 100 വയസ്സു പിന്നിട്ടവരാണെന്നും സിഡിഎയുടെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ പരിചരിക്കുന്നതിൽ രാജ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധപുലർത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

English Summary: 57 elderly people in Dubai are over the age of 100