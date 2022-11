പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞ് വാഹനമോഷണം; നാലംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ

ഉമ്മുൽഖുവൈൻ ∙ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തി വാഹനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്ന നാലംഗ സംഘത്തെ ഉമ്മുൽഖുവൈൻ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇതുസംബന്ധമായി അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഘത്തെ പിടികൂടിയതെന്നു ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഡയറക്ടർ കേണൽ സയീദ് ഉബൈദ് ബിൻ അരാൻ പറഞ്ഞു.



ഉമ്മുൽ ഖുവൈനിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിൽ പൊലീസുകാരനെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയതായി ഒരാൾ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ വ്യാജ പൊലീസുകാരൻ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും പരാതിക്കാരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് ആൾമാറാട്ടക്കാരൻ കാറുമായി അജ്ഞാത സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോയി.

ഒന്നിലേറെ എമിറേറ്റുകളിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തിയത്. മോഷ്ടിച്ച വാഹനം കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Four men steal cars by posing as police officers, arrested