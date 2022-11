വേറിട്ട കാഴ്ചവിരുന്നുമായി കോർണിഷിൽ സൗദി ഹൗസ്

ദോഹ∙ലോകകപ്പ് കാർണിവൽ വേദിയായ ദോഹ കോർണിഷിൽ സൗദി ഹൗസും . ലോകകപ്പ് കിക്കോഫിനോടനുബന്ധിച്ച് സൗദി അറേബ്യയുടെ സമ്പന്നമായ സംസ്‌കാരവും ഫുട്ബോൾ ചരിത്രവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പവിലിയൻ ആരാധകർക്ക് വേറിട്ട കാഴ്ചാനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നു.

സൗദി കായിക മന്ത്രാലയവും സൗദി അറേബ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും ചേർന്നാണ് സൗദി ഹൗസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സൗദിയുടെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ആതിഥ്യമര്യാദയും ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ആവേശവും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് സൗദി ഹൗസ്. രണ്ടിലധികം ഫുട്ബോൾ പിച്ചുകളുടെ അതായത് 18,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്തീർണത്തിലാണ് സൗദി ഹൗസ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00 മുതൽ അർധരാത്രി 12.00 വരെ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കും. ഏല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആരാധകർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ അവിസ്മരണീയമായ സാംസ്‌കാരിക വിനോദ കലാ, കായിക പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ പ്രാദേശിക കലാകാരൻമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തൽസമയ സംഗീത പരിപാടി, തെരുവു ഷോകൾ എന്നിവയെല്ലാമുണ്ട്. 10 മേഖലകളിലായി 21 വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സൗദി ഫുട്ബോളിന്റെ മഹത്തായ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ആരാധകർക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് പവലിയനിലെ ദി ഗ്രീൻ പൾസ്. സൗദി ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നിമിഷങ്ങളും ഇതിഹാസ താരങ്ങളെയും അടുത്തറിയാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സന്ദർശകർക്ക് പരമ്പരാഗത സൗദി പാചകരുചി അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൗദിയുടെ സമ്പന്നമായ സംസ്‌കാരവും 5 വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാടോടിക്കഥകളും ആസ്വദിക്കാനായി സാംസ്‌കാരിക മേഖലയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫാൽക്കൺ സ്റ്റേജിലെ കൂറ്റൻ എൽഇഡി സ്‌ക്രീനിൽ ലോകകപ്പിന്റെ 64 മത്സരങ്ങളുടെയും തൽസമയ സംപ്രേഷണമുണ്ടാകും.

English Summary : Saudi House opens on Doha corniche welcoming fans from across the world