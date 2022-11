ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന് അറബ് രുചിയെന്ന് അൽതവാദി

ദോഹ∙ആഗോളവേദിയിൽ അറബ് രുചിയുളള ഫുട്ബോൾ ആഘോഷമായിരുന്നു 2022 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങെന്ന് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീംകമ്മിറ്റി ഓഫ് ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹസൻ അൽതവാദി.

അറബ് ആരാധകർ പങ്കെടുത്ത അറബ് ഫുട്ബോൾ ആഘോഷമായാണ് കാണുന്നതെന്നും ആഗോള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അറബ് തനിമ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അൽതവാദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും അറബ് ലോകത്തെയും ഭരണനേതൃത്വത്തെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അറബ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് യാഥാർഥ്യമായതിൽ എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുളള ആരാധകരുടെ ഒത്തുചേരലിന് ഖത്തർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. അവരിൽ ചിലർ അറബ്, ഖത്തരി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു. ഇതു സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നുവെന്നും അൽതവാദി വ്യക്തമാക്കി.

ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയും ഖത്തറിനെയും അറബ് ലോകത്തെയും ഏറ്റവും മനോഹരവും ഗംഭീരവുമായ രീതിയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് മഹത്തായ വിജയങ്ങളുണ്ടാകുകയെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. 2 സന്ദേശങ്ങളാണ് ലോകകപ്പ് ആതിഥേയത്വത്തിലൂടെ ഖത്തർ നൽകുന്നത്. നമുക്ക് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലെന്നതാണ് ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ സന്ദേശം. വാക്കുകളല്ല, പ്രവർത്തിയാണ് കൈമുതൽ എന്ന രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം

സംശയാലുക്കളായ ആളുകൾക്കുള്ള മറുപടിയാണെന്നും അൽതവാദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലൂടെ ലോകം കണ്ടത് ഖത്തറിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച തെളിവും പ്രതികരണവുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

