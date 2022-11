യുഎഇയിൽ ലുലു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ആമസോണും; യൂസഫലി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു

അബുദാബി ∙ ഓൺലൈൻ വിപണന രംഗത്ത് പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പുമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പും ആമസോണും ഒരുമിക്കുന്നു. യുഎഇയിൽ ഇനി ലുലു വിഭവങ്ങൾ ആമസോണും ഉപഭോക്താക്കളിലെത്തിക്കും. ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രോസറി, ഫ്രഷ് ഉൽപന്നങ്ങൾ യുഎഇയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പും ആമസോണും സഹകരണത്തിലേർപ്പെടുന്നത്.

അബുദാബി സാമ്പത്തിക വിഭാഗം ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് അലി അൽ ഷോറഫയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലിയും ആമസോൺ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡോ മോചവറുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. ഉപഭോക്താക്കൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ ആമസോൺ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ദുബായ് മറീന, ബർഷ, പാം ജുമൈറ, അറേബ്യൻ റെയ്‌ഞ്ചസ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വിതരണം. പിന്നീട് യുഎഇയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ലഭ്യമാകും.

സ്വകാര്യ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ യുഎഇ വാണിജ്യ മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അലി ഷോറഫാ പറഞ്ഞു. നവീനമായ ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകുന്ന ആമസോണിനെയും ലുലു ഗ്രൂപ്പിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ലുലു എന്നും മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എം. എ. യൂസഫലി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും മികച്ച ഷോപ്പിങ് അനുഭവം നൽകുന്നതിനായി ആമസോണുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലുലു ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള ഈ സംയുക്ത സംരംഭം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനമാണ് നൽകുകയെന്ന് ആമസോൺ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡോ മോച്ചവർ പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മറ്റു ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾ, ഈജിപ്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേഗത്തിലും ആയാസരഹിതമായും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ലുലു ഗ്രുപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സൈഫി രൂപാവാല, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എം.എ. അഷ്റഫ് അലി എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.

English Summary: Amazon in the UAE signs agreement with Lulu Group