ഖത്തറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടതെല്ലാം കെട്ടുകഥ; ഇത് തുറന്ന വാതിൽ

ദോഹ∙ ഖത്തറിനെതിരെ നടക്കുന്ന വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിറ്റി. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളും മീഡിയ ചാർട്ടർ ഓഫ് ഓണറും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റിനിടെ ഉയരുന്ന പ്രചാരണം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഖത്തറിനു മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇസ്‌ലാമിക്, അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ലോകകപ്പ് ആതിഥേയത്വം ചരിത്ര നേട്ടമാണെന്ന് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ മറിയം ബിൻത് അബ്ദുല്ല അൽ അത്തിയ്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വകതിരിവില്ലാത്ത ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും അസത്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിറഞ്ഞ കെട്ടുകഥകളിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ഖത്തറിന് മോചനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പരാതികളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

വിശ്വാസ്യത പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ആധികാരികതയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം ആരോപണങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണ്. വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകണമെന്ന് രാജ്യാന്തര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളോടും പാർലമെന്റ് പ്രതിനിധികളോടും ഖത്തർ തുടർച്ചയായി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.

മനുഷ്യാവകാശ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഉന്നത പ്രതിനിധികൾക്കും സംഘടനകൾക്കും രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശനവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒളിച്ചുവെയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഏതൊരു യൂറോപ്യൻ, യുഎൻ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾക്കും വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അൽ അത്തിയ്യ വ്യക്തമാക്കി.

അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഖത്തർ തളർന്നുപോകില്ല. ആതിഥേയ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്‌കാരങ്ങളിലും മാനദണ്ഡങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ ലോകകപ്പ് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: NHRC Voices Grave Concern Over Entrenchment of Hate Speech against Qatar And its People.