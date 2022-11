ചരിത്ര വിജയത്തിന്റെ ആവേശവുമായി സൗദി ശനിയാഴ്ച പോളണ്ടിനെ നേരിടും

റിയാദ് ∙ ചരിത്ര വിജയത്തിന്റെ ആവേശവുമായി സൗദി ശനിയാഴ്ച പോളണ്ടിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പിനായി കോച്ച് ഹെർവ് റെനാർഡിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സൗദി ടിം അംഗങ്ങൾ. ബുധനാഴ്ച സീലൈൻ റിസോർട്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലനം പുനഃരാരംഭിച്ചു. അർജന്റീനയ്‌ക്കെതിരായ സൗദിയുടെ തകർപ്പൻ വിജയത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തിനകത്തും അറബ് ലോകത്തെങ്ങും അലയടിക്കുന്ന ആഹ്ലാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

'സൗദി ഫുട്ബോളിനായി ഞങ്ങൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു, അത് എക്കാലവും നിലനിൽക്കും. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, പക്ഷേ മുന്നോട്ട് നോക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഇനിയും രണ്ടു കളികൾ ഉണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്' എന്ന് റെനാർഡ് പറഞ്ഞു. ചരിത്ര വിജയത്തിലെ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ സൗദി ഗോൾകീപ്പർ മുഹമ്മദ് അൽ ഒവൈസും പോളണ്ടിനും മെക്‌സിക്കോയ്‌ക്കുമെതിരായ വിജയ പരമ്പര തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

English Summary: Saudi begin preparations for second World Cup game against Poland