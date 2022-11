രാജ്യാന്തര കഥകളി കൂടിയാട്ടം ഉത്സവം ഡിസം. ഒന്നു മുതൽ

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന രാജ്യാന്തര കഥകളി കൂടിയാട്ടം ഉത്സവം ഡിസംബർ 1,2,3 തീയതികളിൽ ജെംസ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഇന്റർനാഷനൽ സ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. കഥകളി , തായമ്പക, ചാക്യാർകൂത്ത് എന്നിവയാണ് ഇവർഷത്തെ ഉൽസവത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

കേരളീയ പാരമ്പര്യ കലകളുടെ പ്രചരണത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമായി ഒരു വിദേശരാജ്യത്തു നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കലാമാമാങ്കമാണ് രാജ്യാന്തര കഥകളി കൂടിയാട്ടം ഉൽസവമെന്നു ടീം മാനേജർ അനിയൻ മംഗലശ്ശേരി പറഞ്ഞു. പ്രേക്ഷകർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വേദിയിൽ നടക്കുന്ന കഥകളി പരിപാടികളുടെ തത്സമയ കഥാവിവരണം ബിഗ് സ്‌ക്രീനിൽ എഴുതികാണിക്കും.

പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. അയ്യായിരത്തോളം പേർ കാഴ്ചക്കാരായി എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നേപഥ്യ ശ്രീഹരി ചാക്യാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കിരാതം, പോരൂർ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, കലാനിലയം ഉദയൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ തായമ്പക, കലാമണ്ഡലം ആദിത്യൻ, കലാമണ്ഡലം അരുൺ, കലാമണ്ഡലം ശിബി ചക്രവർത്തി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നളചരിതം, കർണ്ണശപഥം, കീചകവധം, കല്യാണസൗഗന്ധികം, നരകസുരവധം കഥകളികൾ എന്നിവയാണ് മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി വേദിയിലെത്തുന്നത്.

കലാമണ്ഡലം വിനോദ്, സദനം ജ്യോതിഷ് ബാബു എന്നിവർ കഥകളി സംഗീതത്തിലും കലാനിലയം പ്രകാശൻ വാദ്യത്തിലും നേതൃത്വം നൽകും. ചുട്ടി– കലാനിലയം പ്രശാന്ത്, അണിയറ - ഊരകം നാരായണൻ നായർ, പള്ളിപ്പുറം ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, ചമയം - രംഗഭൂഷ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. സംഘം 30ന് ദുബായിലെത്തും.

English Summary : International kathakali and koodiyaattam festival to be conducted in December