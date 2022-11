സൗദിയിൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അഗ്നിബാധ; 2 മരണം

റിയാദ്∙ സൗദിയിൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ 9 പേർ മരിച്ചു. രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. വാദി ദവാസിർ അൽ റെയ്ൻ റോഡിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണു സംഭവം. കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. തീ പടർന്നതാണ് മരണ സംഖ്യ കൂടാൻ കാരണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു.

പരുക്കേറ്റവർ വാദിദവാസിർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും, റനിയ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

