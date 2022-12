കൂടെയുണ്ട് ഇന്ത്യ അന്നും ഇന്നും

രാഷ്ട്രപ്രഖ്യാപനവും ഒപ്പുവയ്ക്കലും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തലും ഉൾപ്പെടെയുള ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളെല്ലാം ക്യാമറയിലാക്കിയത് ഇന്ത്യക്കാരൻ രമേഷ് ശുക്ലയും പാക്കിസ്ഥാൻകാരൻ നൂർ അലി റാഷിദും. യുഎഇയുടെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ സുവർണ ചിത്രങ്ങളായി ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആ ചിത്രങ്ങൾ.

ചരിത്രത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ ആ ചിത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചെടുക്കാം. അന്നത്തെ 7 ഭരണാധികാരികളും ദേശീയ പതാകയ്ക്കു കീഴിൽ അണിനിരന്ന അത്യപൂർവ ചിത്രം പകർത്തിയത് രമേഷ് ശുക്ലയാണ്. ആ ചിത്രം പിന്നീട് ദേശീയ ദിനത്തിന്റെ സ്ഥിരം ലോഗോ ആയി മാറിയതിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അഭിമാനിക്കാം.

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഇന്ത്യ–യുഎഇ സൗഹൃദം മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. സമഗ്ര സാമ്പത്തിക കരാർ (സെപ) ഒപ്പിട്ടശേഷം വ്യാപാരവും ശക്തിപ്പെട്ടു.

English Summary : Indian photographer Ramesh Shukla took pics of the sheikhs standing under the national flag