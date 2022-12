ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കു കളികാണാൻ സൗകര്യം; ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്നു മലയാളി യുവാവ്

ദോഹ∙ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി കലാശപ്പോരാട്ടങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സംഘാടനത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച് ഒട്ടേറെപ്പേർ മുന്നോട്ടുവരുന്നു. സാധാരണ ആളുകളെ പോലെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും കളി കാണാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയതിനെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ് കൊല്ലം സ്വദേശി റമീസ് നിസാർ.

ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച, തന്റെ ഇഷ്ട ടീമായ അർജന്റീനയുടെ തന്നെ മത്സരം കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഇൗ ഫുട്ബോൾ പ്രേമി ഇതിന് വഴിയൊരുക്കിയ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് മീഡിയാ തലവൻ ബിജു കൊട്ടാരത്തിലിന് നന്ദിയും പറയുന്നു.

ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇൗ മാസം 3ന് ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്നാണ് ഇൗ യുവാവ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒരു ഫുട്ബോൾ ആരാധകൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിൽ എന്നും നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയി ഒരു മത്സരമെങ്കിലും കാണുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം െഎഎസ് എൽ ടീമിന്റെ മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ 2022 ൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക്‌ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ എത്രമാത്രം സൗകര്യപ്രദമാണെണെന്ന് മനസിലായത്. 4 വർഷം മുന്നെ റഷ്യ വേൾഡ് കപ്പ് അവസാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഇനി അടുത്തത് ഖത്തറിലാണല്ലോ എന്നറിഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത്. ലോകകപ്പ് ഇത്ര അടുത്തെത്തിയിട്ടും ഒരു മത്സരമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അത്രയേറെ മോഹിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാവരും കൊതിക്കുന്ന ആ നിമിഷം ഓർത്തിരിക്കാൻ സുഖമുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായി മനസ്സിലടക്കി വയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്.



പക്ഷേ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങിയ വേളയിൽ കുറച്ചു വൈകിയാണെങ്കിലും വേൾഡ് കപ്പ് വേദി ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഉമ്മ ഫെയ്സ്ബുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തു നോക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴായി ന്യൂസ്‌ ഫീഡിൽ വന്നിരുന്നത്, ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പരിഗണനയും ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ്‌ കാണാൻ തയാറെടുക്കുന്നവരുടെ വിഡിയോസും വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് 'നിനക്കും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചൂടെ, ഒരു കളിയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയാലോ' എന്ന് ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യം മനസ്സിൽ കയറിപ്പറ്റി. പക്ഷേ അപ്പോഴേയ്ക്കും ലോകകപ്പ് മത്സരം കാണുക എന്നുള്ളത് കൈയ്യെത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു.



അങ്ങനെ മനസ്സിലെ മോഹം വല്ലാതെ പടർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം ഞാൻ കുറച്ചുപേരെ അറിയിക്കുന്നതും അതു സഫലീകരിക്കാനായി ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മീഡിയാ തലവൻ ആയ ബിജു കൊട്ടാരത്തിൽ യാത്രയ്‌ക്ക് സഹായിക്കാം എന്നു സമ്മതിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നെയും കടമ്പകൾ ഏറെ കടക്കാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വൈകാതെ, ഹയ്യാ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുകയും ബിജു കൊട്ടാരത്തിലിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഫിഫയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അൻവർ സാദാത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഡിസംബർ 1 ന് ഖത്തറിൽ എത്തി.

പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയിട്ടും ഞാൻ കാണേണ്ട മത്സരം ഏതാണ് എന്നതിൽ സംശയങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, എന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ നിന്ന ബിജു കൊട്ടാരത്തിൽ, അൻവർ സാദാത്ത്, റുമൈൻ സാലു, മിഥുൻ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീം ആയ അർജന്റീനയുടെ കളിയുടെ ടിക്കറ്റ് തന്നെ ലഭിച്ചെന്നു അറിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമാണോ എന്നാണ് ഓർത്തത്. അങ്ങനെ ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനമായ ഡിസംബർ 3ന് തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അദ്ധ്യായം കുറിച്ചതായി റമീസ് പറയുന്നു.

